Нагельсман — о матче с киевским «Динамо»: в ЛЧ нет проходных игр

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.



«В Лиге чемпионов не бывает проходных матчей. Вопрос о выходе в плей-офф уже не стоит, это позитивный момент. Но нам нужно поработать над теми вещами, с которыми возникли проблемы в игре с «Аугсбургом» и в предыдущих матчах, и сделать шаг вперёд.

Несмотря на то что нам пришлось внести изменения в состав, мы остаёмся очень, очень хорошей командой. Завтра важный матч», – приводит слова Нагельсмана официальный сайт «Баварии».



Матч «Динамо» — «Бавария» состоится 23 ноября. Мюнхенский клуб идёт на первом месте в таблице и в случае победы обеспечит себе первое место в группе.