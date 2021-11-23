Нагельсман — о матче с киевским «Динамо»: в ЛЧ нет проходных игр
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«В Лиге чемпионов не бывает проходных матчей. Вопрос о выходе в плей-офф уже не стоит, это позитивный момент. Но нам нужно поработать над теми вещами, с которыми возникли проблемы в игре с «Аугсбургом» и в предыдущих матчах, и сделать шаг вперёд.
Несмотря на то что нам пришлось внести изменения в состав, мы остаёмся очень, очень хорошей командой. Завтра важный матч», – приводит слова Нагельсмана официальный сайт «Баварии».
Матч «Динамо» — «Бавария» состоится 23 ноября. Мюнхенский клуб идёт на первом месте в таблице и в случае победы обеспечит себе первое место в группе.
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