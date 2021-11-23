Витория рассказал, кто из игроков «Спартака» восстановится после травмы к матчу с «Наполи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал о кадровых вопросах в составе красно-белых перед матчем Лиги Европы с «Наполи».

«Что касается вопроса о восстановленных и тех, кто вернётся — Литвинов и Бакаев. Хендрикс уже начал работать на поле, и он будет включён в тренировку. Но было бы не очень хорошо, если он откатится к своей не самой лучшей форме. Но мы надеемся, что он вернётся в хорошей форме и поможет нашей команде», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, в среду, 24 ноября, «Наполи» на выезде встретится с московским «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. На данный момент клуб из Италии возглавляет группу С, имея в своём активе 7 очков. Московский «Спартак» замыкает турнирную таблицу с четырьмя набранными баллами.