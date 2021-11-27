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Спаллетти: если тренер не жмёт мне руку на своём стадионе перед матчем, то это оскорбление

Спаллетти: если тренер не жмёт мне руку на своём стадионе перед матчем, то это оскорбление
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти перед матчем с «Лацио» в Серии А снова ответил на вопрос, почему не пожал руку наставнику «Спартака» Рую Витории после встречи в Лиге Европы.

Напомним, тренер красно-белых подошёл к итальянцу, чтобы поблагодарить за игру, однако тот демонстративным жестом отказался от рукопожатия.

«Если тренер не жмёт мне руку и не приветствует меня на своём стадионе перед матчем, то это оскорбление. Но все обвиняют меня», – цитирует Спаллетти Football Italia.

После пяти туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на третьем месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Первым идёт «Лестер» (8), последней — «Легия» (6).

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