Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о получении награды лучшему нападающему года по версии журнала France Football.
«Всегда хочу забивать голы, потому что они являются ключом к результату в футболе. Я должен поблагодарить своих товарищей по команде, без них было бы невозможно добиться того, чего я достиг. Если между всеми царит гармония, мне легче забивать. Хочу поблагодарить свою семью за поддержку», — сказал Левандовски.
Французское издание вручило эту награду впервые. Её будет получать футболист, который забил наибольшее число голов за клуб и сборную в календарном году. В 2021 году Левандовски забил 64 мяча за «Баварию» и польскую сборную.
Напомним, по итогам прошлого сезона Левандовски выиграл «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром в европейских национальных чемпионатах (41 гол в 29 матчах Бундеслиги).
- 29 ноября 2021
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