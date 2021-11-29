Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о получении награды лучшему нападающему года по версии журнала France Football.



«Всегда хочу забивать голы, потому что они являются ключом к результату в футболе. Я должен поблагодарить своих товарищей по команде, без них было бы невозможно добиться того, чего я достиг. Если между всеми царит гармония, мне легче забивать. Хочу поблагодарить свою семью за поддержку», — сказал Левандовски.



Французское издание вручило эту награду впервые. Её будет получать футболист, который забил наибольшее число голов за клуб и сборную в календарном году. В 2021 году Левандовски забил 64 мяча за «Баварию» и польскую сборную.



Напомним, по итогам прошлого сезона Левандовски выиграл «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром в европейских национальных чемпионатах (41 гол в 29 матчах Бундеслиги).

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