Гисдоль рассказал о травме Камано. Форвард покинул поле на носилках
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль ответил на вопрос о травме нападающего Франсуа Камано в заключительном туре группового этапа Лиги Европы с «Марселем» (0:1). Форвард получил травму на 32-й минуте и покинул поле на носилках.
«Травма Камано? Каждая потеря для нас очень болезненная. У него какая-то проблема с локтем, но мы ждём более подробную информацию от врачей», — сказал Гисдоль в эфире телеканала «Матч ТВ».
Железнодорожники после шести туров заняли последнее место в группе и не сыграют в весенней стадии еврокубков. Команда не одержала ни одной победы на групповом этапе – четыре поражения и две ничьи.
В нынешнем сезоне Камано принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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