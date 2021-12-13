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Гари Линекер: мои мысли с Аланом Ширером в это трудное время

Гари Линекер: мои мысли с Аланом Ширером в это трудное время
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу «Лестер Сити» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (4:0). Юри Тилеманс оформил дубль, по голу на счету Патсона Даки и Джеймса Мэддисона.

После третьего гола «Лестера» Гари написал в своём «твиттере»: «Мои мысли с Аланом Ширером в это трудное время». По окончании встречи Линекер добавил: «Прекрасное выступление «лис». Мы возвращаемся, возможно… Приятно видеть, что Джеймс Мэддисон вновь находится в потрясающей форме. Он такой одарённый футболист».

В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает 8-е место, набрав 22 очка. «Ньюкасл», за который ранее выступал форвард Алан Ширер, располагается на 19-й позиции (10).

Видеообзор матча «Лестер» — «Ньюкасл»

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