Витория ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о своём будущем после поражения красно-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:3).
«Что касается будущего, сейчас мы отправляемся в Москву. Не хочу ничего говорить, пока у меня есть действующий контракт со «Спартаком», я очень профессиональный и лояльный тренер. Сейчас мы не будем говорить о моём будущем в «Спартаке», потом — может быть», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, ранее сегодня болельщики московского «Спартака» публично выступили против увольнения Руя Витории с поста главного тренера команды. Фанаты красно-белых создали петицию, адресованную президенту клуба Леониду Федуну, с просьбой оставить португальского специалиста на тренерском мостике.
- 13 декабря 2021
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