Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Витория ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»

Витория ответил на вопрос о своём будущем в «Спартаке»
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о своём будущем после поражения красно-белых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:3).

«Что касается будущего, сейчас мы отправляемся в Москву. Не хочу ничего говорить, пока у меня есть действующий контракт со «Спартаком», я очень профессиональный и лояльный тренер. Сейчас мы не будем говорить о моём будущем в «Спартаке», потом — может быть», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, ранее сегодня болельщики московского «Спартака» публично выступили против увольнения Руя Витории с поста главного тренера команды. Фанаты красно-белых создали петицию, адресованную президенту клуба Леониду Федуну, с просьбой оставить португальского специалиста на тренерском мостике.

Новость по теме
«Спартак» под руководством Витории: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021