Гонка бомбардиров РПЛ: Агаларов уходит на зимний перерыв в статусе лидера, Дзюба — второй

Завершились все матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Это значит, что в чемпионате России стартовал зимний перерыв, который завершится в конце февраля 2022 года.

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов уходит на зимнюю паузу в статусе лидера бомбардирской гонки РПЛ – на его счету 13 голов. Второе место занимает форвард «Зенита» Артём Дзюба, в активе которого 10 забитых мячей.

Список лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша РПЛ:

Гамид Агаларов («Уфа) – 13 голов; Артём Дзюба («Зенит») – 10 голов; Матео Кассьерра («Сочи») – 8 голов; Дмитрий Полоз («Ростов») – 8 голов; Клаудиньо («Зенит») – 7 голов; Сердар Азмун («Зенит») – 7 голов; Андерс Дрейер («Рубин») – 7 голов; Фёдор Смолов («Локомотив») – 7 голов; Денис Глушаков («Химки») – 7 голов.

Полная таблица бомбардиров РПЛ сезона-2021/2022