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Гонка бомбардиров РПЛ: Агаларов уходит на зимний перерыв в статусе лидера, Дзюба — второй

Гонка бомбардиров РПЛ: Агаларов уходит на зимний перерыв в статусе лидера, Дзюба — второй
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Завершились все матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Это значит, что в чемпионате России стартовал зимний перерыв, который завершится в конце февраля 2022 года.

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов уходит на зимнюю паузу в статусе лидера бомбардирской гонки РПЛ – на его счету 13 голов. Второе место занимает форвард «Зенита» Артём Дзюба, в активе которого 10 забитых мячей.

Список лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша РПЛ:

  1. Гамид Агаларов («Уфа) – 13 голов;
  2. Артём Дзюба («Зенит») – 10 голов;
  3. Матео Кассьерра («Сочи») – 8 голов;
  4. Дмитрий Полоз («Ростов») – 8 голов;
  5. Клаудиньо («Зенит») – 7 голов;
  6. Сердар Азмун («Зенит») – 7 голов;
  7. Андерс Дрейер («Рубин») – 7 голов;
  8. Фёдор Смолов («Локомотив») – 7 голов;
  9. Денис Глушаков («Химки») – 7 голов.

Полная таблица бомбардиров РПЛ сезона-2021/2022

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