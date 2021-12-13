Гонка бомбардиров РПЛ: Агаларов уходит на зимний перерыв в статусе лидера, Дзюба — второй
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Завершились все матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Это значит, что в чемпионате России стартовал зимний перерыв, который завершится в конце февраля 2022 года.
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов уходит на зимнюю паузу в статусе лидера бомбардирской гонки РПЛ – на его счету 13 голов. Второе место занимает форвард «Зенита» Артём Дзюба, в активе которого 10 забитых мячей.
Список лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша РПЛ:
- Гамид Агаларов («Уфа) – 13 голов;
- Артём Дзюба («Зенит») – 10 голов;
- Матео Кассьерра («Сочи») – 8 голов;
- Дмитрий Полоз («Ростов») – 8 голов;
- Клаудиньо («Зенит») – 7 голов;
- Сердар Азмун («Зенит») – 7 голов;
- Андерс Дрейер («Рубин») – 7 голов;
- Фёдор Смолов («Локомотив») – 7 голов;
- Денис Глушаков («Химки») – 7 голов.
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