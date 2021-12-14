Хосеп Гвардиола прокомментировал скандальную жеребьёвку Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о скандальной жеребьёвке Лиги чемпионов.
«Я думаю повторить жеребьевку — это справедливо. Это была ошибка. Такие вещи иногда случаются, особенно с игроками и тренерами, так что иногда и УЕФА может ошибиться. Это должны были повторить, чтобы не было подозрений», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
Напомним, в результате первое жеребьёвки соперником «Манчестер Сити» стал «Вильярреал». После повторной жеребьёвки «горожнам» в пару достался «Спортинг».
Напомним, результаты первой жеребьёвки были аннулированы, так как в соперники «Вильярреалу» бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала, и жеребьёвка была проведена ещё раз.
После этого соперником «Вильярреала» стал «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» достался «ПСЖ». Главной проблемой было то, что шар с «Манчестер Юнайтед» не был помещён в корзину с возможными соперниками «Атлетико». Испанцы подали протест, и УЕФА его одобрил.
- 14 декабря 2021
-
04:41
-
04:26
-
04:21
-
03:51
-
03:21
-
02:44
-
02:23
-
01:52
-
01:04
-
00:41
-
00:41
-
00:18
-
00:17
-
00:08
-
00:00
- 13 декабря 2021
-
23:53
-
23:42
-
23:23
-
23:11
-
23:10
-
23:07
-
23:00
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
22:30
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:21
-
22:18
-
22:06
-
21:58
-
21:58
-
21:55