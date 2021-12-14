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Хосеп Гвардиола прокомментировал скандальную жеребьёвку Лиги чемпионов

Хосеп Гвардиола прокомментировал скандальную жеребьёвку Лиги чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о скандальной жеребьёвке Лиги чемпионов.

«Я думаю повторить жеребьевку — это справедливо. Это была ошибка. Такие вещи иногда случаются, особенно с игроками и тренерами, так что иногда и УЕФА может ошибиться. Это должны были повторить, чтобы не было подозрений», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, в результате первое жеребьёвки соперником «Манчестер Сити» стал «Вильярреал». После повторной жеребьёвки «горожнам» в пару достался «Спортинг».

Напомним, результаты первой жеребьёвки были аннулированы, так как в соперники «Вильярреалу» бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским «Манчестер Юнайтед», командой, которая встречалась с испанским клубом на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала, и жеребьёвка была проведена ещё раз.

После этого соперником «Вильярреала» стал «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» достался «ПСЖ». Главной проблемой было то, что шар с «Манчестер Юнайтед» не был помещён в корзину с возможными соперниками «Атлетико». Испанцы подали протест, и УЕФА его одобрил.

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