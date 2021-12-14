Форвард «Интернасьонала» готов перейти в «Зенит». Он советовался с Малкомом и Клаудиньо

«Зенит» ведёт активные переговоры по трансферу нападающего «Интернасьоналя» Юри Альберто. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.



«Стороны находятся в плотном обсуждении трансфера. Сам игрок готов к переходу в «Зенит» и уже общался с Клаудиньо, Малкомом и Дугласом Сантосом», — сказал один из источников «Чемпионату».



Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что если переход состоится, то агентская комиссия составит около € 2 млн, а сумма трансфера будет в районе € 20 млн с учетом всех бонусов.

В минувшем сезоне бразильской Серии A Альберто принял участие в 33 матчах, в которых забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи, став лучшим бомбардиром команды. Также на его счету 3 гола в 7 играх в рамках Кубка Либертадорес. Альберто выступает за «Интернасьонал» с 2020-го. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.