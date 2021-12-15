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Манчини прокомментировал вероятное завершение карьеры Агуэро из-за проблем с сердцем

Манчини прокомментировал вероятное завершение карьеры Агуэро из-за проблем с сердцем
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о форварде Серхио Агуэро, который вероятнее всего завершит карьеру из-за проблем с сердцем.

«Мне очень жаль, я желаю ему всего наилучшего. Мне жаль, что быстро уйдёт из футбола», — приводит слов Манчини Football Italia.

Ожидается, что пресс-конференции 15 декабря Агуэро объявит о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

Напомним, нападающий был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует. Позже стало известно, что форвард выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.

Агуэро перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года из «Манчестер Сити».

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