Хави – о поражении от «Боки Хуниорс»: результат этой встречи волнует меня меньше всего

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение клуба в товарищеском матче в память о Диего Марадоне с «Бокой Хуниорс». Основное время закончилось вничью. В серии пенальти успешнее были футболисты аргентинского клуба – 4:2.



«Результат этой встречи волнует меня меньше всего. Мы увидели много положительного, например, первый матч Дани Алвеса после возвращения в состав, игру молодых игроков. Некоторые футболисты прямо по ходу матча меняли свои позиции, и, думаю, это была хорошая проверка. Молодёжь проявила характер.



Дани Алвес был очень хорош, мы уже это видели ранее. Он может сильно нам помочь и в атаке, и в обороне. Также благодаря нему мы можем улучшить последний пас. Так что Дани станет для нас огромным подспорьем в этом», – цитирует Хави Marca.