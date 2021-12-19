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«Ньюкасл» повторил антирекорд АПЛ по количеству пропущенных мячей за год

«Ньюкасл» повторил антирекорд АПЛ по количеству пропущенных мячей за год
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Сегодня, 19 декабря, «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги разгромно уступил «Манчестер Сити» (0:4).

Как сообщает в «Твиттере» статистический портал OptaJoe, в 2021 году «сороки» пропустили 79 голов в АПЛ. Это стало повторением антирекорда лиги по количеству пропущенных мячей, зарегистрированного у «Ипсвич Таун» в 1994 году.

До конца 2021 года «Ньюкаслу» предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» (27 декабря) и «Эвертоном» (30 декабря).

«Ньюкасл Юнайтед» набрал 10 очков в 18 матчах и занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 44 очка после 18 туров. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

Гол Диаша, положивший начало разгрому «Ньюкасла»:

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