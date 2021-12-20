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Матиас Весино может покинуть «Интер» в январе

Матиас Весино может покинуть «Интер» в январе
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Уругвайский центральный полузащитник «Интера» Матиас Весино может покинуть клуб уже в январе, сообщает Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, «Интер» готов отпустить полузащитника, если получит достойное предложение. Также сообщается, что клуб и представители игрока так и не начали переговоры о продлении контрактного соглашения.

Весино выступает за «Интер» с лета 2017 года. Тогда игрок перешёл в миланский клуб из «Фиорентины» за € 24 млн. За это время он успел принять участие в 118 встречах, 13 раз отметился забитыми мячами и 7 раз отдал пас на гол.

Контракт центрального полузащитника с клубом завершается летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в € 8 млн.

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