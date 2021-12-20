В «Ференцвароше» прокомментировали назначение Черчесова

Спортивный директор «Ференцвароша» Тамаш Хайнал прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера венгерской команды.
«Речь идёт об очень опытном профессионале, который работал и в клубе, и в национальной команде. Он знает, как управлять раздевалкой. Я уверен, что в его руках мы увидим очень дисциплинированную и сознательную команду. Он сможет показать запредельную мотивацию и идентифицировать себя с поставленной задачей. Черчесов сможет передать свою позитивную энергию игрокам.
На каком-то уровне также произойдут изменения и на управляющих должностях, но мы по-прежнему рассчитываем на проверенных людей. Новое начало означает начало с чистого листа для всех. Мы уже поговорили с главным тренером о кадровых моментах, он хочет познакомиться со всеми как можно скорее. Он видит много интересных игроков в нашей команде», — приводит слова Хайнала официальный сайт «Ференцвароша».
- 20 декабря 2021
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