Черышев рассказал о совете, который дал ему Роналду

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал о совете, который дал ему Криштиану Роналду во времена совместной игры за мадридский «Реал».
«Общался ли я с Роналду? Да. В первое время он давал мне, молодому, советы. Помню, Роналду всегда тренировался и играл в бутсах с железными шипами, а я — с резиновыми. Пару раз в них ехали ноги, и Криштиану сказал: «Ты фланговый футболист и не имеешь права поскальзываться. Я в начале карьеры был таким же, но в «МЮ» меня научили выходить на поле в железных шипах». После этого тоже стал надевать их на матчи. Тренируюсь в резиновых, официальные встречи провожу в железных.
Впитал этот совет на всю карьеру. К тому же мой отец тоже всегда говорил, что футболист не имеет права на такие ошибки из-за неправильного выбора шипов. А для Криштиану важна каждая деталь. Никогда не забуду того, какой он целеустремлённый человек. Ставит цели — и достигает их. Его статистика говорит о нём больше, чем могу сказать я», — приводит слова Черышева «Спорт-экспресс».
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