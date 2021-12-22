Защитник «Арсенала» может продолжить карьеру в «Уотфорде»

Боснийский защитник «Арсенала» Сеад Колашинац может в зимнее трансферное окно сменить команду. В услугах 28-летнего игрока заинтересован «Уотфорд», сообщает The Telegraph.



По информации источника, «канониры» не рассчитывают на защитника, поэтому готовы его продать. Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери лично хочет видеть футболиста в составе своей команды.



Колашинац выступает за «Арсенал» с 2017 года, куда перешёл из «Шальке-04» на правах свободного агента. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги босниец сыграл в двух матчах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Лидс» — «Арсенал»:

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