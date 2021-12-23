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Лучано Спаллетти: упустили победу в матче, в котором не должны были проигрывать

Лучано Спаллетти: упустили победу в матче, в котором не должны были проигрывать
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвёл итоги матча 19-го тура чемпионата Италии по футболу со «Специей» (0:1).

«Мы упустили победу в матче, в котором не должны были проигрывать. Мы постоянно контролировали игру, но были недостаточно хороши в реализации собственных возможностей. У нас было мало свободных зон в атакующей трети, и редко удавалось вскрывать оборону «Специи». Во втором тайме мы начали нервничать, испытывали проблемы с последним пасом.

К сожалению, без Осимхена у нас ограниченный выбор игроков в нападении, поэтому нужно постоянно перемещать мяч вокруг штрафной, чтобы найти брешь в обороне», — цитирует Спаллетти Football Italia.

«Специя» набрала 16 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Наполи» (39) — на 3-м месте.

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