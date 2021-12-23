Повторный тест Головина на коронавирус дал отрицательный результат

Повторный тест полузащитника «Монако» Александра Головина на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Игрок будет готовиться к следующей игре «Монако»
Напомним, из-за сомнительного результата ковидного теста Головин пропустил матч 19-го тура французской Лиги 1 с «Ренном». Игра проходила в среду, 22 декабря, и закончилась со счётом 2:1 в пользу монегасков. Александр был исключён из заявки на матч после сомнительного коронавирусного анализа.
Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне 25-летний российский футболист принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. С 2015 года Головин вызывается в национальную команду России.
- 23 декабря 2021
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