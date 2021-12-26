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«Коринтианс» предложил Кавани зарплату как в «Манчестер Юнайтед»

«Коринтианс» предложил Кавани зарплату как в «Манчестер Юнайтед»
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Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. В услугах 34-летнего игрока заинтересован «Коринтианс», сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство бразильского клуба предложило форварду такую же зарплату, какую он получает в манчестерском клубе. Ранее сообщалось, что «Коринтианс» уже контактировал с братом футболиста, который по совместительству является его агентом.

Действующий контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2022 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 6 млн.

Напомним, Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги уругвайский форвард принял участие в пяти матчах и забил один гол. С 2008 года Кавани вызывается в национальную команду Уругвая.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:

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