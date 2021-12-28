Президент украинского клуба отреагировал на штраф за интервью игроков на русском языке

Футбольный клуб «Верес», выступающий в украинской Премьер-лиге был, оштрафован КДК УАФ за интервью игроков не на государственном языке после одного из матчей чемпионата страны. Президент клуба из города Ровно Иван Надеин прокомментировал это решение.

«Моя личная позиция такова, что если футболист имеет украинский паспорт – публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ – он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, плохо знающие украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им даже немного стыдно. Информационные сообщения для прессы от работников клуба должны быть на украинском языке», — приводит слова Надеина официальный сайт «Вереса».

Напомним, теперь представители «Вереса» будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке. Для тех футболистов или других работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне, клуб готов организовать курсы по изучению украинского. Такое решение не касается представителей клуба, являющихся гражданами других государств.