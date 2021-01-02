В «Аталанте» отказались комментировать информацию об интересе «Интера» к Алексею Миранчуку
Поделиться
Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори ответил на вопрос по поводу слухов, согласно которым российский полузащитник Алексей Миранчук входит в сферу интересов миланского «Интера».
«Интер» хочет арендовать Миранчука? Извините, но на этот раз без комментариев», — сказал Джованни Сартори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, отметившись одним голом. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.
Напомним, претендентами на Миранчука итальянские СМИ называют «Дженоа», «Торино» и «Зенит». «Аталанта» готова рассмотреть вариант ухода Алексея в аренду.
Новость по темеВ Италии сообщают об интересе «Интера» к Алексею Миранчуку
Комментарии
- 3 января 2022
-
00:00
- 2 января 2022
-
23:50
-
23:49
-
23:27
-
23:22
-
23:05
-
23:01
-
22:50
-
22:40
-
22:31
-
22:15
-
22:00
-
21:58
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
20:56
-
20:49
-
20:32
-
20:27
-
20:23
-
20:18
-
20:14
-
20:00
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
19:35
-
19:23
-
19:03
-
18:58
-
18:54
-
18:47
-
18:35
-
18:18
Партнерский контент