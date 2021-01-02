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В «Аталанте» отказались комментировать информацию об интересе «Интера» к Алексею Миранчуку

В «Аталанте» отказались комментировать информацию об интересе «Интера» к Алексею Миранчуку
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Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори ответил на вопрос по поводу слухов, согласно которым российский полузащитник Алексей Миранчук входит в сферу интересов миланского «Интера».

«Интер» хочет арендовать Миранчука? Извините, но на этот раз без комментариев», — сказал Джованни Сартори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах итальянской Серии А, отметившись одним голом. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.

Напомним, претендентами на Миранчука итальянские СМИ называют «Дженоа», «Торино» и «Зенит». «Аталанта» готова рассмотреть вариант ухода Алексея в аренду.

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