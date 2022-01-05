«Химки» хотят подписать контракт с Жирковым до начала зимних сборов

Подмосковные «Химки» близки к договорённости о подписании контракта с защитником Юрием Жирковым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Стороны ведут активный диалог. До начала сборов решится вопрос о подписании соглашения. Этого хочет подмосковный клуб. Договорённости почти достигнуты», — сказал источник «Чемпионату».

Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит». Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Ранее Жирков сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Защитник выступал за такие клубы, как московский ЦСКА, лондонский «Челси», махачкалинский «Анжи» и московское «Динамо».