Артур близок к уходу из «Ювентуса»
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Полузащитник Артур Мело близок к уходу из туринского «Ювентуса», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, с большой долей вероятности 25-летний бразильский футболист покинет клуб в зимнее трансферное окно. Туринский «Ювентус» получил несколько предложений по Артуру, которые в настоящее время рассматриваются руководством. Ранее сообщалось, что в услугах Артура заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен».
Напомним, Артур перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Барселоны». В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 6 матчах итальянской Серии А. Ранее Артур выступал за «Гремио» и «Барселону». С 2018 года полузащитник вызывается в национальную команду Бразилии.
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