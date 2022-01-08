Артур близок к уходу из «Ювентуса»

Полузащитник Артур Мело близок к уходу из туринского «Ювентуса», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По информации источника, с большой долей вероятности 25-летний бразильский футболист покинет клуб в зимнее трансферное окно. Туринский «Ювентус» получил несколько предложений по Артуру, которые в настоящее время рассматриваются руководством. Ранее сообщалось, что в услугах Артура заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен».



Напомним, Артур перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Барселоны». В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 6 матчах итальянской Серии А. Ранее Артур выступал за «Гремио» и «Барселону». С 2018 года полузащитник вызывается в национальную команду Бразилии.