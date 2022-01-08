Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артур близок к уходу из «Ювентуса»

Артур близок к уходу из «Ювентуса»
Комментарии

Полузащитник Артур Мело близок к уходу из туринского «Ювентуса», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, с большой долей вероятности 25-летний бразильский футболист покинет клуб в зимнее трансферное окно. Туринский «Ювентус» получил несколько предложений по Артуру, которые в настоящее время рассматриваются руководством. Ранее сообщалось, что в услугах Артура заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен».

Напомним, Артур перешёл в «Ювентус» прошлым летом из «Барселоны». В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 6 матчах итальянской Серии А. Ранее Артур выступал за «Гремио» и «Барселону». С 2018 года полузащитник вызывается в национальную команду Бразилии.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022