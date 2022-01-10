Защитник «Арсенала» может продолжить карьеру в «Марселе»

Боснийский защитник «Арсенала» Сеад Колашинац может сменить команду. В услугах 28-летнего игрока заинтересован «Марсель», сообщает L’Équipe.



По информации источника, переход может состояться в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «канониры» не рассчитывают на защитника, поэтому готовы его продать.



Колашинац выступает за «Арсенал» с 2017 года, куда перешёл из «Шальке-04» на правах свободного агента. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги босниец сыграл в двух матчах и результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча 21-го тура АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити»:

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