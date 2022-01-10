Геркус объяснил, почему считает переход Сергеева в «Зенит» спорным решением

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на переход Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«Мне кажется, это спорное решение. Иван — хороший игрок, но у него нет опыта больших игр, нет достаточного качества для конкуренции с другими игроками «Зенита». Я сомневаюсь, что этот переход пойдёт на пользу и «Зениту», и игроку», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищал с прошлого года.



В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу.