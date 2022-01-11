Десайи: когда Бензема и Роналду играли вместе, Карим был в распоряжении португальца

Бывший защитник сборной Франции Марсель Десайи поделился мнением о французском нападающем «Реала» Кариме Бензема.
«Карим смог поверить в себя после ухода Криштиану Роналду. Когда они играли вместе, Карим был в распоряжении Криштиану. Бензема каждый день показывал, что он лучше таких футболистов, как Игуаин и Мората. В конце концов, он остался в команде. Флорентино Перес доверял ему, и Карим по некоторым показателям обогнал Роналду. То, что он делает, невероятно, даже если его заслуги часто не признаются», — цитирует слова Десайи сайт журналиста Альфредо Педуллы.
За «Реал» Бензема выступает с 2009 года. В матче с «Валенсией» французский футболист забил 301-й гол за клуб. Чаще Бензема в «Реале» отличались лишь Альфредо Ди Стефано (308), Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).
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