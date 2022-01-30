Молдавский уступил на Bellator 273, Миранчук готов на переход в «Лацио». Главное к утру
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Россиянин Валентин Молдавский проиграл американцу Райану Бейдеру в главном бою Bellator 273, Алексей Миранчук готов сменить клуб в Италии, в сборной России по хоккею объявили капитана на зимние Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Бейдер защитил титул в тяжёлом весе в бою с россиянином Молдавским на Bellator 273.
- Источник: Алексей Миранчук согласен перейти в «Лацио».
- Стал известен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022.
- «Спартак» и «Марсель» договорились о трансфере Жиго. Игрок завершит сезон за красно-белых.
- Экс-чемпион UFC Хендерсон победил россиянина Мамедова в соглавном бою Bellator 273.
- Источник: Азмун разорвёт контракт с «Зенитом».
- «Тампа» дома уступила «Вегасу» по буллитам. У Василевского — 25 сейвов.
- «Барселона» объявила о переходе Адама Траоре с помощью ребуса.
- «Фиорентина» не может договориться с Кокориным о расторжении контракта.
- Надаль опубликовал пост перед матчем с Медведевым в финале Australian Open.
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