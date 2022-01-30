Молдавский уступил на Bellator 273, Миранчук готов на переход в «Лацио». Главное к утру

Россиянин Валентин Молдавский проиграл американцу Райану Бейдеру в главном бою Bellator 273, Алексей Миранчук готов сменить клуб в Италии, в сборной России по хоккею объявили капитана на зимние Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».