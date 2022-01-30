Переход Фила Джонса в «Бордо» сорвался
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс не перейдёт в «Бордо», утверждает Girondinfos.
Клубы согласовали трансфер футболиста, о чём уже сообщалось ранее, но он сам в итоге отказался от перехода, так как не получил от «Бордо» гарантий регулярной игровой практики.
Джонс выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 4 млн.
В начале января Джонс принял участие в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». До этого его последней игрой за клуб был матч 1/16 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс» (6:0), который прошёл 26 сентября 2020 года. Причиной долгого отсутствия защитника стала тяжёлая травма колена.
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