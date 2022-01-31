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Саншеш отказался от перехода в «Милан»

Саншеш отказался от перехода в «Милан»
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Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш, которым активно интересовался «Милан», отказался от перехода в итальянский клуб. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, «Милан» договорился о сумме выкупа за португальского футболиста в размере € 25 млн, но получил отказ от самого Саншеша. «Россонери» планировали заменить хавбеком полузащитника Франка Кессье, который покинет команду свободным агентом в конце сезона.

Саншеш перешёл в «Лилль» в 2019 году из мюнхенской «Баварии» за € 20 млн. В нынешнем сезоне в 14 матчах французской Лиги 1 хавбек забил гол и отдал три голевые передачи. Также на его счету четыре матча в Лиге чемпионов и два — в Кубке Франции, где результативных действий у него не было.

Контракт Саншеша с «Лиллем» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 30 млн.

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