Обамеянг перейдёт в «Барселону», «Арсенал» подпишет Деспотовича. Главное к утру

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг станет игроком «Барселоны», сербский форвард Джордже Деспотович перейдёт в тульский «Арсенал», аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе присоединился к «Эльче». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Обамеянг расторгнет контракт с «Арсеналом» и перейдёт в «Барселону» свободным агентом.

2. Тульский «Арсенал» договорился о переходе Джордже Деспотовича.

3. «Спартак» объявил об уходе Понсе. Игрок продолжит карьеру в «Эльче».

4. «ПСЖ» вылетел от «Ниццы» в 1/8 финала Кубка Франции, уступив в серии пенальти.

5. «Спартак» объявил о подписании полузащитника сборной Люксембурга.

6. Газизов: выставляют, будто я старший брат Кокорина и папа Урунова. А Мозес мне тогда кто?

7. Ордец: хочу, чтобы Россия и Украина встретились на ЧМ. Думаю, команда Карпина проиграет.

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10. Турышев: китайцы просветили у Устюгова палки и спросили: «Что это вообще такое?»