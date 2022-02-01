Обамеянг перейдёт в «Барселону», «Арсенал» подпишет Деспотовича. Главное к утру

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг станет игроком «Барселоны», сербский форвард Джордже Деспотович перейдёт в тульский «Арсенал», аргентинский нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе присоединился к «Эльче». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Обамеянг расторгнет контракт с «Арсеналом» и перейдёт в «Барселону» свободным агентом.
2. Тульский «Арсенал» договорился о переходе Джордже Деспотовича.
3. «Спартак» объявил об уходе Понсе. Игрок продолжит карьеру в «Эльче».
4. «ПСЖ» вылетел от «Ниццы» в 1/8 финала Кубка Франции, уступив в серии пенальти.
5. «Спартак» объявил о подписании полузащитника сборной Люксембурга.
6. Газизов: выставляют, будто я старший брат Кокорина и папа Урунова. А Мозес мне тогда кто?
7. Ордец: хочу, чтобы Россия и Украина встретились на ЧМ. Думаю, команда Карпина проиграет.
8. Переход Миранчука в «Лацио» заблокировал президент «Аталанты».
9. Рафаэль Надаль: у людей ложные представления о характере Даниила Медведева.
10. Турышев: китайцы просветили у Устюгова палки и спросили: «Что это вообще такое?»
- 1 февраля 2022
-
09:30
-
09:23
-
08:53
-
08:30
-
08:26
-
08:03
-
07:38
-
05:25
-
04:32
-
04:29
-
04:16
-
04:10
-
03:57
-
03:34
-
03:30
-
03:13
-
02:55
-
02:46
-
02:24
-
02:09
-
01:59
-
01:46
-
01:39
-
01:21
-
00:59
-
00:53
-
00:40
-
00:26
-
00:20
- 31 января 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:34
-
23:18
-
23:08
-
23:08