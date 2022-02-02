Ребров: у Ваноли и Карреры похожие методы. «Спартак» немножко вернулся на пять лет назад

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров сравнил методы работы главного тренера клуба Паоло Ваноли и бывшего наставника Массимо Карреры.
«Мне очень понравилось, что Ваноли не только говорит, но и делает. Привлёк вот тренера вратарей Кузнецова. Паоло не тренер, который приходит и уходит. Он хочет, чтобы после него что-то осталось, хочет заложить базу. Чтобы, когда придёт следующий тренер, у него уже были выстроены все структуры. Ваноли хочет это создать.
Ваноли второй Каррера? Есть немного, но это особенность итальянцев. Они оба с Конте работали, применяют похожие методы. С Ещенко говорили: «Помнишь, мы вот это уже делали в 2017-м?». Не один в один, но похоже. Немножко вернулись на пять лет назад. Тем интереснее», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 2 февраля 2022
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