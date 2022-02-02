Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ребров: у Ваноли и Карреры похожие методы. «Спартак» немножко вернулся на пять лет назад

Ребров: у Ваноли и Карреры похожие методы. «Спартак» немножко вернулся на пять лет назад
Комментарии

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров сравнил методы работы главного тренера клуба Паоло Ваноли и бывшего наставника Массимо Карреры.

«Мне очень понравилось, что Ваноли не только говорит, но и делает. Привлёк вот тренера вратарей Кузнецова. Паоло не тренер, который приходит и уходит. Он хочет, чтобы после него что-то осталось, хочет заложить базу. Чтобы, когда придёт следующий тренер, у него уже были выстроены все структуры. Ваноли хочет это создать.

Ваноли второй Каррера? Есть немного, но это особенность итальянцев. Они оба с Конте работали, применяют похожие методы. С Ещенко говорили: «Помнишь, мы вот это уже делали в 2017-м?». Не один в один, но похоже. Немножко вернулись на пять лет назад. Тем интереснее», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Ваноли очень жёсткий. Реагирует на каждую ошибку!» Новый «Спартак» глазами Реброва «Ваноли очень жёсткий. Реагирует на каждую ошибку!» Новый «Спартак» глазами Реброва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022