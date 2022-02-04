Денис Макаров: говорят, что все боятся «Зенит», но это точно не про «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.



«Конечно, есть сожаление, что отпустили «Зенит» перед перерывом. Но, наверное, сложилось так, как должно было быть. Всё-таки мы уступили им в Санкт-Петербург и добились только ничьей дома. Да, могли выиграть, но где-то не повезло. На данном этапе второе место — нормально. Вся борьба впереди.



«Зенит» всегда на слуху. Говорят, что все их боятся, но это точно не про нас. Хотя команда у них, конечно, очень качественная, футболисты высокого уровня. Плюс опыт», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Олегу Лысенко.

Московское «Динамо» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидера турнира, «Зенита», на 2 очка. В активе питерцев 38 результативных баллов после 18 игр первенства.