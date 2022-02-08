Лука Модрич: могу завершить карьеру в 40 лет

36-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отметил, что может завершить профессиональную карьеру в 40 лет.



«Не знаю, до какого года буду играть. Могу завершить карьеру в 40 лет. Мне скоро исполнится 37 лет, и я действительно чувствую себя очень хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Я хорошо чувствую себя в физическом плане. Что важно, в психологическом плане также. Я нахожусь в очень большом клубе, лучшем клубе мира», — приводит слова Модрича ESPN.

Напомним, Модрич стал игроком испанской команды в 2012 году, перейдя из «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне 36-летний хорватский полузащитник принял участие в 16 матча испанской Примеры, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.