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Лука Модрич: могу завершить карьеру в 40 лет

Лука Модрич: могу завершить карьеру в 40 лет
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36-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич отметил, что может завершить профессиональную карьеру в 40 лет.

«Не знаю, до какого года буду играть. Могу завершить карьеру в 40 лет. Мне скоро исполнится 37 лет, и я действительно чувствую себя очень хорошо. Посмотрим, что будет дальше. Я хорошо чувствую себя в физическом плане. Что важно, в психологическом плане также. Я нахожусь в очень большом клубе, лучшем клубе мира», — приводит слова Модрича ESPN.

Напомним, Модрич стал игроком испанской команды в 2012 году, перейдя из «Тоттенхэм Хотспур». В нынешнем сезоне 36-летний хорватский полузащитник принял участие в 16 матча испанской Примеры, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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