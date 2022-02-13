Киммих — о поражении в матче с «Бохумом»: точно ли это менталитет «Баварии»?

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал поражение своей команды в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Бохумом» (2:4).

«Сегодня мы провели худший матч в сезоне. Мы упустили все аспекты, необходимые для победы. Если это происходит один раз за сезон, то я считаю, что это дело случая. Но это происходит с нами не в первый раз, поэтому необходимо быть осторожными.

Это поражения не имеет ничего общего с планом на игру или выбранной тактикой. Это связано с подходом к игре. Точно ли это менталитет «Баварии»?» — приводит слова Киммиха Sky Sport Germany.

Напомним, «Бавария» идёт на первом месте в турнирной таблице немецкого чемпионата. Команда Юлиана Нагельсмана набрала 52 очка в 22 матчах. «Бохум» (28) – на 11-м месте.