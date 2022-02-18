Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Бронкхорст прокомментировал победу «Рейнджерс» над «Боруссией

Ван Бронкхорст прокомментировал победу «Рейнджерс» над «Боруссией
Комментарии

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал сенсационную победу своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с дортмундской «Боруссией».

«Мы смотрели много матче «Боруссии» и знали, что в последнее время Дортмунд забивает много голов. Мы были готовы технически, но, что более важно, психологически. Благодаря этому и получили результат. Команда была единым целом, все игроки понимали, что представляют этот прекрасный и великий клуб. Мы должны были сделать так, чтобы болельщики гордились нашей игрой, и я думаю, что сегодня мы это сделали», — приводит слова ван Бронкхорста официальный сайт УЕФА.

Напомним, 17 февраля дортмундская «Боруссия» принимала «Рейнджерс» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2. Ответный матч соперников пройдёт 24 февраля на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия).

Новость по теме
«Рейнджерс» на выезде переиграл дортмундскую «Боруссию», забив четыре мяча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022