Ван Бронкхорст прокомментировал победу «Рейнджерс» над «Боруссией

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал сенсационную победу своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с дортмундской «Боруссией».

«Мы смотрели много матче «Боруссии» и знали, что в последнее время Дортмунд забивает много голов. Мы были готовы технически, но, что более важно, психологически. Благодаря этому и получили результат. Команда была единым целом, все игроки понимали, что представляют этот прекрасный и великий клуб. Мы должны были сделать так, чтобы болельщики гордились нашей игрой, и я думаю, что сегодня мы это сделали», — приводит слова ван Бронкхорста официальный сайт УЕФА.

Напомним, 17 февраля дортмундская «Боруссия» принимала «Рейнджерс» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2. Ответный матч соперников пройдёт 24 февраля на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия).