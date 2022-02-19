«Бавария» ведёт переговоры с защитником «Торино»
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Мюнхенская «Бавария» заинтересована в переходе защитника «Торино» Бремера. Немецкий клуб уже ведёт переговоры с футболистом. Об этом сообщает Sport1.
По сведениям источника, в летнее трансферное окно «Бавария» может заплатить за 24-летнего бразильского игрока € 15 млн. В немецком клубе рассматривают Бремера в качестве альтернативы защитнику «Челси» Андреасу Кристенсену, который может покинуть английскую команду свободным агентом в конце сезона.
Бремер оказался в «Торино» в 2018 году, перейдя из «Атлетико Минейро» за € 5,8 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах итальянской Серии А, в которых забил два гола и отдал голевую передачу.
Контракт Бремера с «Торино» истекает в 2024 году.
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