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«Бавария» ведёт переговоры с защитником «Торино»

«Бавария» ведёт переговоры с защитником «Торино»
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Мюнхенская «Бавария» заинтересована в переходе защитника «Торино» Бремера. Немецкий клуб уже ведёт переговоры с футболистом. Об этом сообщает Sport1.

По сведениям источника, в летнее трансферное окно «Бавария» может заплатить за 24-летнего бразильского игрока € 15 млн. В немецком клубе рассматривают Бремера в качестве альтернативы защитнику «Челси» Андреасу Кристенсену, который может покинуть английскую команду свободным агентом в конце сезона.

Бремер оказался в «Торино» в 2018 году, перейдя из «Атлетико Минейро» за € 5,8 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 22 матчах итальянской Серии А, в которых забил два гола и отдал голевую передачу.

Контракт Бремера с «Торино» истекает в 2024 году.

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