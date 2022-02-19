Хорхе Карраскаль прокомментировал переход в ЦСКА

23-летний колумбийский атакующий полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль, арендованный у аргентинского «Ривер Плейт», прокомментировал переход в стан армейцев.
«Очень доволен тем, что я приехал в ПФК ЦСКА. Хочу передать эмоции, которые меня переполняют, своим партнёрам. Хочу их всех скорее увидеть.
Я приехал сюда помогать, добавлять и давать всё то, что могу. Мой потенциал направлен на помощь ЦСКА. Я очень рад шагу в моей карьере. Это шаг вперёд.
Как возник вариант с переходом в ЦСКА? Долго ли раздумывал? Интерес возник ещё раньше, но тогда не получилось перейти из-за определённых ситуаций.
Но недавно возникли новые переговоры. И я уже знал, про что идёт речь, поэтому не сомневался. Мы поговорили с моим агентом, и я с удовольствием принял приглашение и быстро согласился», — сказал Карраскаль в интервью YouTube-каналу ЦСКА.
Напомним, Карраскаль провёл за «Ривер Плейт» 81 матч во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и шестью результативными передачами. Он стал игроком аргентинского клуба в январе 2020 года, перейдя из украинских «Карпат» за € 2,5 млн, а перед этим выступал на правах аренды.
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