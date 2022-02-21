«Тоттенхэм» хочет подписать хавбека «Интера» в качестве свободного агента

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 32-летнего игрока заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Caught Offside.



По информации источника, лондонский клуб уже сделал предложение хорватскому футболисту. Отмечается, что «шпоры» предложили Перишичу зарплату £ 4,6 млн (€ 5,2 млн) в год. Контракт игрока с итальянским клубом истекает летом 2022 года.



Хавбек играет за «Интер» с 2015 года, куда перешёл из «Вольфсбурга» за € 19 млн. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.



В этом сезоне Иван Перишич провёл за «Интер» 33 матча во всех турнирах. На его счету пять забитых мячей и три голевые передачи.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Обзор матча. АПЛ-2021/2022. 26-й тур:

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