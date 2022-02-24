Тренер «Бенфики»: я доволен игрой, но не результатом

Сегодня, 24 февраля, проходил первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и амстердамским «Аяксом». Команды встречались на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Главный тренер «Бенфики» Нельсон Вериссимо прокомментировал прошедший матч.

«Я доволен игрой, но не результатом. Матч был равным, обе команды пытались победить. Игра была очень интенсивная от начала до конца. Хочу похвалить своих игроков за самоотдачу. Мы показали очень сбалансированный и качественный футбол», – приводит слова Вериссимо официальный сайт УЕФА.

«Аякс» вышел в плей-офф, заняв первое место в группе C. «Бенфика» стала второй в группе E.

Ответный матч пройдет 15 марта в Амстердаме (Нидерланды) на стадионе «Йохан Круифф Арена».