Болельщики «Спартака» подрались во время матча с ЦСКА

Болельщики московского «Спартака» устроили драку на «Открытие Банк Арене» во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Стычка произошла между несколькими людьми на центральной трибуне стадиона. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



На 49-й минуте матча гости получили право на штрафной удар. К мячу подошёл новичок ЦСКА Юсуф Языджи, отправивший мяч в ворота Александра Селихова. Турецкий полузащитник был арендован российским клубом у французского «Лилля» до конца нынешнего сезона.



Главным арбитром встречи является Виталий Мешков, его ассистентами выступают Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Резервным арбитром работает Антон Фролов.



«Спартак» в 18 турах РПЛ набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. ЦСКА (30) — четвёртый.