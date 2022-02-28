Юрген Клопп прокомментировал победу в финале Кубка английской лиги с «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в финальном матче Кубка английской лиги с «Челси» (0:0, 11:10 — по пенальти).
«Игроки «Челси» начали лучше, но потом мы перехватили инициативу и показали, на что способны. Во втором тайме у соперника было два действительно хороших момента, но мы снова разобрались. В конце концов, все очень устали. Серия пенальти была одной из самых зрелищных, что мне приходилось видеть. Здорово выиграть таким образом. Завоевание кубка было командным путешествием, и это то, что нравится мне больше всего», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
В полуфинале Кубка английской лиги сезона-2021/2022 лондонский «Челси» в двухматчевом противостоянии одолел «Тоттенхэм Хотспур» (2:0, 1:0), а «Ливерпуль» оказался сильнее «Арсенала» (0:0, 2:0).
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