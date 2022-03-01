Украинский вратарь расторг контракт с «Уралом»
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Украинский голкипер Ярослав Годзюр и футбольный клуб «Урал» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Причины такого решения не разглашаются.
«Благодарим Ярослава за игру в нашей команде. Мы ценим вклад, который он внёс в результаты клуба. Желаем Ярославу и всей его семье благополучия!» — написала пресс-служба «Урала» на клубном сайте.
Напомним, Годзюр, несмотря на наличие российского гражданства, является уроженцем Украины. За «Урал» Ярослав выступал с лета 2017 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России вратарь провёл всего 3 матча, в которых пропустил 4 гола. Также на его счету 1 игра и 1 пропущенный мяч в Кубке страны.
До «Урала» Годзюр выступал за «Ахмат», «Терек», дубль киевского «Динамо» и ряд украинских клубов.
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