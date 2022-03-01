Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Мидлсбро» — «Тоттенхэм». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси недоволен критикой со стороны французских СМИ

Месси недоволен критикой со стороны французских СМИ
Комментарии

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси недоволен тем, с какой частотой и каким энтузиазмом критикуют его персону французские СМИ, информирует El Chiringuito со ссылкой на Le Parisien.

По сведениям источника, Лионель Месси «не переваривает» критические высказывания французской прессы в свой адрес. Он уже неоднократно поднимал эту тему в раздевалке «ПСЖ», а также обсуждал этот вопрос с руководством клуба.

Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил два гола и отдал 11 результативных передач. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.

Новость по теме
«Бог существует». Кассано — во время встречи с Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022