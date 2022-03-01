Месси недоволен критикой со стороны французских СМИ
Поделиться
Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси недоволен тем, с какой частотой и каким энтузиазмом критикуют его персону французские СМИ, информирует El Chiringuito со ссылкой на Le Parisien.
По сведениям источника, Лионель Месси «не переваривает» критические высказывания французской прессы в свой адрес. Он уже неоднократно поднимал эту тему в раздевалке «ПСЖ», а также обсуждал этот вопрос с руководством клуба.
Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил два гола и отдал 11 результативных передач. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.
Новость по теме«Бог существует». Кассано — во время встречи с Месси
Комментарии
- 1 марта 2022
-
15:07
-
14:49
-
14:26
-
14:25
-
14:10
-
13:49
-
13:45
-
13:42
-
13:36
-
13:32
-
13:24
-
13:22
-
13:10
-
13:05
-
13:02
-
12:44
-
12:37
-
12:24
-
12:12
-
12:01
-
11:47
-
11:28
-
11:11
-
11:04
-
10:15
-
10:08
-
09:34
-
09:26
-
08:55
-
08:30
-
04:32
-
04:20
-
03:47
-
03:28
-
03:00
Партнерский контент