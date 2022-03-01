Месси недоволен критикой со стороны французских СМИ

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси недоволен тем, с какой частотой и каким энтузиазмом критикуют его персону французские СМИ, информирует El Chiringuito со ссылкой на Le Parisien.

По сведениям источника, Лионель Месси «не переваривает» критические высказывания французской прессы в свой адрес. Он уже неоднократно поднимал эту тему в раздевалке «ПСЖ», а также обсуждал этот вопрос с руководством клуба.

Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил два гола и отдал 11 результативных передач. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.