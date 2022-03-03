Абрамович продаёт «Челси», «Краснодар» отпустил легионеров. Главное к утру
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Роман Абрамович заявил о продаже «Челси», «Краснодар» отпустил легионеров, а «Авангард» одержал победу над «Ак Барсом» на старте плей-офф Кубка Гагарина. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Роман Абрамович объявил, что принял решение продать «Челси».
- Агент Кайо: «Краснодар» отпустил всех легионеров, контракты не расторгнуты.
- «Авангард» в овертайме вырвал победу в первом матче плей-офф с «Ак Барсом».
- «Краснодар» рассматривает возвращение Мурада Мусаева на пост главного тренера.
- Шестерых российских тяжелоатлетов обвинили в употреблении допинга.
- Алёна Косторная подтвердила уход от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой .
- ЦСКА переиграл «Сочи» благодаря дублю Дивеева.
- «Спартак» обыграл «Кубань» благодаря хет-трику Николсона и вышел в 1/4 финала Кубка.
- Клубы РПЛ уверены, что в следующем сезоне в чемпионате будет 18 команд.
- Гол и ассистентский дубль Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Сент-Луисом».
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