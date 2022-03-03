«Это невероятно». Бордалас — о выходе «Валенсии» в финал Кубка Испании

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас поделился эмоциями от победы в полуфинальном матче Кубка Испании с «Атлетиком» (1:0).



«Я очень рад за футболистов, потому что они приложили большие усилия. Это награда за трудолюбие и упорство. «Валенсия» столкнулась с множеством трудностей, но теперь мы в финале Кубка Испании.



Сейчас у меня чувство удовлетворения. То, что мы переживаем сейчас, невероятно. Мы вышли в финал, теперь пришло время насладиться им и хорошо к нему подготовиться. 10 000 человек празднуют на улице, это невероятно», — цитирует Бордаласа Mundo Deportivo.



В другом полуфинальном матче «Бетис» играет с «Райо Вальекано». Первая игра завершилась победой «Бетиса» со счётом 2:1. Ответная игра пройдёт в сегодня, 3 марта.

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