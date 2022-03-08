Почеттино: Месси — лучший игрок мира, у него семь «Золотых мячей»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился мнением об аргентинском нападающем Лионеле Месси.
«Месси — лучший футболист мира, у него семь «Золотых мячей». Конечно, помимо него, у нас есть отличные игроки, которые стремятся стать лучшими. Форма Мбаппе говорит сама за себя. Он среди тех игроков, которые являются невероятными и сияют ярче всех», — приводит слова Почеттино Marca.
Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 10 результативных передач. Соглашение Лионеля с французским клубом истекает в 2023 году. С 2005 года Месси вызывается в сборную Аргентины.
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