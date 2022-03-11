«Челси» уверенно обыграл «Норвич» в 30-м туре АПЛ

В Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» завершился матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Норвич» — «Челси». Гости одержали победу со счётом 3:1.
Уже на 3-й минуте счёт открыл защитник лондонцев Трево Чалоба, ему ассистировал Мэйсон Маунт. На 14-й минуте встречи уже сам Маунт сумел отличиться с передачи Кая Хаверца. Со счётом 2:0 команды ушли на перерыв.
Во втором тайме один мяч в составе хозяев забил Теэму Пукки с пенальти, это случилось на 69-й минуте. Окончательный результат в матче установил Кай Хаверц на 90-й минуте. Он забил третий мяч в ворота Тима Крула с результативного паса Н'Голо Канте.
Отметим, что «Норвич» проиграл пятый матч АПЛ подряд. Команда идёт на последнем месте в турнирной таблице.
Подопечные Томаса Тухеля набрали в 27 матчах 56 очков и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Норвич» (17) — на 20-м месте. Лидером турнира является «Манчестер Сити» (69).
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