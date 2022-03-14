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Индзаги — об «Интере»: чтобы вновь выиграть скудетто, нужно больше трудиться

Индзаги — об «Интере»: чтобы вновь выиграть скудетто, нужно больше трудиться
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча 29-го тура Серии А с «Торино» (1:1)

«Мы знаем, что для того, чтобы снова выиграть скудетто, мы должны сделать больше и по-другому подойти к этим играм, даже если есть какие-то оправдания. Мы потеряли энергию и игроков в решающий момент сезона, но это не должно быть алиби. Очевидно, что мы можем добиться большего. Теперь у нас 10 финалов, плюс полуфинал Кубка Италии, поэтому мы должны постараться восстановить силы и выступить как можно лучше. К сожалению, недавняя серия неудачных результатов пришлась на самый напряжённый период сезона. Теперь мы надеемся, что все вернутся в полную форму к последнему рывку», – цитирует Индзаги Football Italia.

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