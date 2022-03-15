Андрей Аршавин выступил против расширения РПЛ не по спортивному принципу

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу возможного расширения Российской Премьер-Лиги.
«Если Лига хочет расшириться, то должна это делать по спортивному принципу. Команды из ФНЛ в любом случае должны выходить в РПЛ. Если так хотят расширить, то последние две команды РПЛ обязаны сыграть стыковые матчи с 3-4 местами ФНЛ.
Если 3-4 место не подходят по параметрам лицензирования, значит, с 5-6 местом. Но можно снизить планку лицензирования в данных условиях, чтобы избежать такого. Например, «Алания» почти наверняка будет высоко, а у них нет стадиона. Ну ничего страшного, сейчас на это можно закрыть глаза.
Спортивный принцип не должен страдать, он должен быть на первом месте. К примеру, вот «Зенит» уже сыграл с «Уфой», скоро будет играть с ЦСКА. Но играя с нами, они боролись за то, чтобы остаться, а против ЦСКА уже будут знать, что не вылетают. Это неправильно», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 15 марта 2022
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